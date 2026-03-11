miércoles, 11 de marzo de 2026

Allanamiento en el B° Ponce: La Policía secuestró marihuana, dinero y elementos de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 10-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, División de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, grupo GTO de San Luis del Palmar y Comisaria Vigésima Segunda urbana, en el marco investigativo relacionado a un hecho delictivo -supuesto robo- diligenciaron en forma conjunta y coordinada una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Ponce de esta ciudad capital, donde lograron el secuestro de elementos de interés para la causa y por otra parte hallaron sustancia de origen vegetal entre otras cosas.

El procedimiento, lo concretaron mas precisamente en un domicilio ubicado por calle Romulo Artieda del mencionado barrio, lugar donde secuestraron un tubo de gas de 10 kg. relacionado a la causa que se investiga; así también, continuando con el procedimiento, lograron hallar y secuestrar sustancia de origen vegetal, por lo que se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado, quienes realizaron el correspondiente tes orientativo, el cual arrojo positivo para Cannabis Sativa -Marihuana- con un total de 156, 4 gramos, además secuestraron dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares y cuaderno de anotaciones.

En el lugar se identificó a los propietarios del inmueble, en tanto que lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria jurisdiccional Vigésimo Segunda, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.