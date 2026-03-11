Allanamiento en el B° Ponce: La Policía secuestró marihuana, dinero y elementos de dudosa procedencia

El procedimiento, lo concretaron mas
precisamente en un domicilio ubicado por calle Romulo Artieda del mencionado
barrio, lugar donde secuestraron un tubo de gas de 10 kg. relacionado a la causa
que se investiga; así también, continuando con el procedimiento, lograron
hallar y secuestrar sustancia de origen vegetal, por lo que se solicitó la
colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen
Organziado, quienes realizaron el correspondiente tes orientativo, el cual
arrojo positivo para Cannabis Sativa -Marihuana- con un total de 156, 4 gramos,
además secuestraron dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares y cuaderno de
anotaciones.
En el lugar se identificó a los propietarios del inmueble, en tanto que lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria jurisdiccional Vigésimo Segunda, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.