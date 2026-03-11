En diferentes procedimientos la Policía localizó dos motos con pedido de secuestro

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo en la
jornada de ayer, por calle Ex via, lugar donde observaron a un hombre
circulando a bordo de una motocicleta sin plásticos correspondientes y quien al
tratar de ser identificado emprende su huida y deja abandonado el rodado; Por
tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo y
tras realizar las primeras averiguaciones correspondientes, se pudo determinar
que dicho rodado poseía pedido de secuestro por haber sido denunciado como
sustraído.
De igual forma, en horas del mediodía de hoy, por
zonas del barrio Lomas del Mirador, donde secuestraron otra motocicleta de
110cc, la cual al ser secuestrada y con los primeros datos recabados se pudo
determinar que la misma habría sido denunciada como sustraída en el Perichón.
Al respecto, las motocicletas secuestradas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladadas hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.