miércoles, 11 de marzo de 2026

En diferentes procedimientos la Policía localizó dos motos con pedido de secuestro

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, en la jornada de ayer y mañana del lunes 09-03-26, momentos en que realizaban recorridas de prevención e identificación de personas, observaron lograron el secuestro de dos motocicletas de 110cc con pedido de secuestro.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo en la jornada de ayer, por calle Ex via, lugar donde observaron a un hombre circulando a bordo de una motocicleta sin plásticos correspondientes y quien al tratar de ser identificado emprende su huida y deja abandonado el rodado; Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo y tras realizar las primeras averiguaciones correspondientes, se pudo determinar que dicho rodado poseía pedido de secuestro por haber sido denunciado como sustraído.

De igual forma, en horas del mediodía de hoy, por zonas del barrio Lomas del Mirador, donde secuestraron otra motocicleta de 110cc, la cual al ser secuestrada y con los primeros datos recabados se pudo determinar que la misma habría sido denunciada como sustraída en el Perichón.

Al respecto, las motocicletas secuestradas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladadas hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.