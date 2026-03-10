Allanamiento en San Luis del Palmar: Demoran a un hombre por abuso sexual

Tras tareas investigativas y un allanamiento realizado, la Policía secuestro un automóvil, un teléfono celular y aprehendió a un hombre, presuntamente relacionados a una causa que se investiga.
Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar en forma conjunta con personal de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron a cabo arduos trabajos investigativos en relación a una causa judicial que se encuentra en tramite y por el cual en la mañana de hoy 10-03-26 diligenciaron una orden de allanamiento, logrando secuestrar un automóvil, un celular y aprehender a un hombre mayor de edad, presuntamente relacionados al hecho que se investiga.
El procedimiento, lo llevaron a cabo en colaboración con el grupo especial GTO de esa localidad, en un domicilio ubicado por calles Juan J. Arce, entre San Miguel y General Paz, lugar donde lograron el secuestro preventivo de una automóvil -marca Chevrolet Onix- y un teléfono celular, así también aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente involucrado en el hecho delictivo.
El aprehendido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso y ademas se continúan realizando tareas investigativas a fin de dar con la aprehensión de otras personas quienes podrían tener relación con la causa.