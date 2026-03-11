Se realizó la incineración de más de 9 toneladas de marihuana proveniente de un operativo de la Fuerza

Con autorización del Juzgado Federal de la ciudad, los funcionarios llevaron a cabo un desplazamiento cápsula de seguridad hacia el lugar designado para efectuar la destrucción del estupefaciente.
Los gendarmes del Escuadrón 10 “Eldorado” recibieron un oficio judicial que autorizaba la destrucción de 9.490 kilos 200 gramos de cannabis sativa, los cuales se encontraban custodiados por los efectivos de esta Unidad.
Se trata de un operativo llevado a cabo en noviembre del año pasado, sobre el kilómetro 1.509 de la Ruta Nacional N° 12, cuando los uniformados descubrieron que el conductor de nacionalidad brasileña transportaba las 9 toneladas del estupefaciente bajo la lona de un camión, cuyo rodado tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.
El pasado viernes, ante la presencia del personal del Juzgado interviniente, los funcionarios arrojaron dentro de un horno un total de 11.667 ladrillos con marihuana.