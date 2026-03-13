viernes, 13 de marzo de 2026

Allanamientos en Mercedes: Demoran a tres personas y recuperan elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Mercedes, en el marco de labores de investigación desplegados en relación a hechos delictivos perpetrados en la zona, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar sendas órdenes de allanamientos, secuestraron diversas cosas que guardarían relación con los hechos, además aprehendieron a tres personas.

Los distintos trabajos investigativos llevó a los efectivos a diligenciar durante la semana, distintas ordenes de allanamientos, procediéndose al secuestro de diversos bienes que habrían sido denunciados como sustraídos, como ser televisores, tubo de gas de 10 kg, anafe de dos hornallas con cocina, inodoros, mochilas para inodoro, rollo de alambre, desmalezadora, elementos de talabartería, entre otras cosas, así mismo procedieron al secuestro de una motocicleta y la aprehensión de tres personas mayores de edad, sindicados como presunto autores de los distintos ilícitos.

Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites que corresponden.