Allanamientos en Mercedes: Demoran a tres personas y recuperan elementos robados

Los distintos trabajos
investigativos llevó a los efectivos a diligenciar durante la semana, distintas
ordenes de allanamientos, procediéndose al secuestro de diversos bienes que
habrían sido denunciados como sustraídos, como ser televisores, tubo de gas de
10 kg, anafe de dos hornallas con cocina, inodoros, mochilas para inodoro,
rollo de alambre, desmalezadora, elementos de talabartería, entre otras cosas,
así mismo procedieron al secuestro de una motocicleta y la aprehensión de tres
personas mayores de edad, sindicados como presunto autores de los distintos
ilícitos.
Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites que corresponden.