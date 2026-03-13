viernes, 13 de marzo de 2026

Santa Lucia: La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

En horas de la mañana de ayer 12-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Lucia, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Gillera modelo Smash 1110c.c-, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta manera hallar y recuperar el rodado sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre -mayor de edad-.

El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.