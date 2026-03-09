Continúan los operativos policiales para prevenir delitos rurales

El día de hoy, personal de la U.E.S.R.E. Gral. Paz y U.E.S.R.E. San Luis del Palmar llevaron a cabo un operativo conjunto de prevención rural, realizando controles y recorridas en Ruta Provincial N° 5, Sección Rincón de los Vences, Ramones, Galarcita y Capi Itú, jurisdicción de San Luis del Palmar, formando un cordón de seguridad entre ambos departamentos.
El dispositivo contó con móviles policiales, personal motoristas y efectivos montados a caballo, con el objetivo de reforzar la prevención y disuasión de delitos rurales como abigeato, caza furtiva y delitos contra la propiedad. El operativo fue coordinado y supervisado por el Subcomisario Carlos Gómez a cargo de la U.E.S.R.E. General Paz.