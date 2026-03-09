San Luis del Palmar: Varios demorados y motocicletas secuestradas en operativos de contralor

En la jornada de ayer 08-03-26 en horas de la madrugada efectivos policiales de la Comisaría de Distrito, junto al Área de investigacion Criminal y motorizada de la Unidad Regional Uno de San Luis del Palmar, llevaron adelante un importante operativo, que consistió en la verificación de motocicletas. En este contexto se procedió al SECUESTRO de varias motocicletas por falta de documentaciones, espejos, luces, plásticos, motocicletas ensambladas y equipadas para hacer picadas y generar ruidos con sus escapes. El operativo fue realizado en horario de madrugada, comprendido desde las 00:30 hs a 06:00 hs de la mañana. En este sentido, se hizo hincapie en secuestrar rodados conducidos por menores de edad y que conducen en exceso de velocidad. En este horario se aprovechó que era fin de semana, ya que es el momento donde circulan con mayor frecuencia. Por otra parte, se procedió a la demora de varias personas que generaron peleas fuera del boliche local.
Al respecto en la citada Comisaria se llevaron los tramites del caso.