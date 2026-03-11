Curuzú Cuatiá: La Policía recuperó elementos robados de un taller, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Curuzú Cuatia, en horas de la tarde de ayer 10-03-26, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención, observaron a un joven trasladando elementos de dudosa procedencia -herramientas varias- y al ser identificado se logro determinar que se trataría de un mayor de edad de edad, alias “pecan”.
Posteriormente, continuando con la línea
investigativa se logró determinar que dichos elementos habrían sido
recientemente sustraídos de un taller ubicado en las inmediaciones.
Al respecto, los elementos secuestrados y la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.