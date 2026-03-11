Otra vez la Policía detuvo a "cascotito": Esta vez con una moto robada

En horas de la tarde de ayer 10-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Tercera urbana, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención en zonas del barrio Quintana, observaron a un hombre circulando a bordo de una motocicleta de 110cc y quien al notar la presencia policial arroja el rodado en la vía publica y emprende su huida.
Por tal motivo, tras un rápido accionar,
los mencionados efectivos lograron identificar y demorar al mismo, tratándose
de un mayor de 23 años de edad, alias “cascotito”.
Posteriormente, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta -marca Zanella ZB- y tras las primeras averiguaciones efectuadas se logró determinar que la misma habría sido sustraída en horas de la madrugada por calle Sánchez de Bustamante, por lo que, junto con el demorado fueron trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.