Demoran a dos hombres por merodeo

Durante la madrugada de hoy 15-03-26, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante recorridas de prevención, logrando en la oportunidad la demora de dos personas mayores de edad, quienes se encontraban merodeando y observado detenidamente el interior los domicilios, ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.
El procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de
las 02:30 horas, por inmediaciones de calles Igarzabal y 212 de esta ciudad,
donde identificaron y demoraron a dos mayores de edad.
Al respecto, ambos fueron trasladados hasta la
comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.