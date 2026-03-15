La Policía busca intensamente a un joven que desapareció en la costa del Rio Santa Lucia

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Lucia tomaron conocimiento en horas de la noche de ayer 15-03-26, sobre la desaparición de un joven de 19 años de edad, quien alrededor de las 19:00 horas se habría dirigido montado a caballo a buscar unas vacas en zonas de la Costa del Rio Santa Lucia, regresando a las pocas horas únicamente el animal equino sin su jinete.
Por ello, de manera inmediata, los mencionados
efectivos en forma conjunta con personal de Bomberos voluntarios, Comisarias Distritos
Lavalle, Cruz de los Milagros, Gobernador Martínez, PRIAR y Prefectura Naval
Argentina, dieron inicio a la búsqueda del mismo, continuando el procedimiento
en horas temprano de hoy 14-03-26, sin que hasta el momento se tengan novedades
y detalles sobre el hecho.
Al respecto, en la citada Comisaria se dieron inicio a las actuaciones correspondientes del caso.