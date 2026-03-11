miércoles, 11 de marzo de 2026

Demoran a un hombre por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la mañana del lunes 09-03-26, encontrándose de recorrida de prevención por su jurisdicción signada, demoro a un hombre que se encontraba aparentemente merodeando.

Dicho procedimiento lo concretaron cerca de las 12:00 horas, en inmediaciones de las Avenidas Maipú y La Paz, donde los mencionados policías divisan a un sujeto que se encontraba merodeando observando detenidamente hacia el interior de los vehículos estacionados del lugar, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre de 42 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, siendo demorado posteriormente.

Este hombre fue trasladado hacia comisaría Séptima urbana para continuar con los trámites de rigor.