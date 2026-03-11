Demoran a un hombre por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la mañana del lunes 09-03-26, encontrándose de recorrida de prevención por su jurisdicción signada, demoro a un hombre que se encontraba aparentemente merodeando.
Dicho procedimiento lo concretaron cerca
de las 12:00 horas, en inmediaciones de las Avenidas Maipú y La Paz, donde los
mencionados policías divisan a un sujeto que se encontraba merodeando
observando detenidamente hacia el interior de los vehículos estacionados del
lugar, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre de
42 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, siendo
demorado posteriormente.
Este hombre fue trasladado hacia comisaría Séptima urbana para continuar con los trámites de rigor.