miércoles, 11 de marzo de 2026

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En la jornada del domingo 08-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 09:00 horas, cuando personal policial que se encontraba de recorrida, tomó conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 de la sustracción de una motocicleta -marca Guerrero modelo Trip 110c.c-, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron diversas tareas investigativas, logrando así hallar y recuperar la motocicleta recientemente sustraída oculta entre arbustos en un descampado.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.