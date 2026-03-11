La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En la jornada del domingo 08-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 09:00 horas, cuando personal policial que se encontraba de
recorrida, tomó conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 de
la sustracción de una motocicleta -marca Guerrero modelo Trip 110c.c-, por lo
que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron diversas
tareas investigativas, logrando así hallar y recuperar la motocicleta recientemente
sustraída oculta entre arbustos en un descampado.
Lo recuperado fue puesto a disposición
de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia
policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.