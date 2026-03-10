En Chaco la Policía de Corrientes recuperó una camioneta que fue robada en nuestra capital

Una camioneta que había sido robada en la provincia de Corrientes fue recuperada en la localidad de Fontana por efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco. El conductor del vehículo, un joven de 26 años, fue notificado en una causa por supuesto encubrimiento.
El procedimiento fue realizado ayer, por personal de la División Sustracción Vehicular, tras un trabajo coordinado con la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes, que había solicitado colaboración para localizar el rodado sustraído el año pasado en la capital correntina.
A partir de tareas investigativas y el análisis de información, los agentes lograron determinar que el vehículo —una camioneta Nissan Pick-Up blanca— circulaba por calles de Fontana. Ante esta situación, montaron un operativo de vigilancia en la zona de Moreno y San Martín, donde finalmente lograron interceptarlo.
Durante el control, el conductor, domiciliado en el barrio 180 Viviendas, no pudo acreditar la propiedad ni presentar documentación del rodado.
Posteriormente, tras consultar el sistema de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y realizar las pericias sobre el motor y el chasis, confirmaron que se trataba del vehículo que tenía pedido de secuestro activo por hurto en la provincia de Corrientes.
Por disposición de la fiscal en turno, se procedió al secuestro de la camioneta, mientras que el joven fue notificado de las actuaciones legales en la causa por supuesto encubrimiento, quedando a disposición de la Justicia.