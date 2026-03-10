Encontró un celular en la calle, lo llevó a la Policía y pudieron localizar al dueño 

En la jornada de ayer, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar logró restituir un celular que fue encontrado en la vía pública por un hombre mayor de edad.
Por el hecho, los mencionados efectivos llevaron adelante tareas investigativas lo que permitió finalmente determinar y contactarse con el legítimo propietario del elemento, el cual fue devuelto de forma inmediata y en perfectas en condiciones.
En esta oportunidad, se destaca el buen accionar del ciudadano y el compromiso de la Policía con el servicio y la seguridad con la comunidad.