En distintos procedimientos demoran a tres personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo realizaron
siendo las 01:00 horas aproximadamente, en inmediaciones de Avenida La Paz y
calle Honduras, donde en un momento dado los policías divisan a un sujeto
merodeando a bordo de una motocicleta -marca Yamaha modelo R15-, por ello se procedió
a su identificación, tratándose de hombre de 32 años de edad quien no pudo
acreditar la propiedad del rodado, y tras las primeras averiguaciones resulto
que registraría pedido de secuestro, por lo que este hombre fue demorado y el
rodado secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.
Seguidamente, cerca de las 03:00, los
mencionados efectivos encontrándose de recorrida en calles Mancilla y Quijano,
visualizaron a dos sujetos promoviendo desorden en la vía pública, por lo que
fueron demorados e identificados dos hombres de 35 y 38 años de edad.
En ambos casos, estas personas junto a
lo secuestrado fueron trasladados hacia la comisaría Séptima Urbana para
continuar con los trámites de rigor.