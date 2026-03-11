miércoles, 11 de marzo de 2026

En distintos procedimientos demoran a tres personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la madrugada de ayer 10-03-26, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en diferentes procedimientos demoraron a tres personas y secuestro una motocicleta.

El primer procedimiento lo realizaron siendo las 01:00 horas aproximadamente, en inmediaciones de Avenida La Paz y calle Honduras, donde en un momento dado los policías divisan a un sujeto merodeando a bordo de una motocicleta -marca Yamaha modelo R15-, por ello se procedió a su identificación, tratándose de hombre de 32 años de edad quien no pudo acreditar la propiedad del rodado, y tras las primeras averiguaciones resulto que registraría pedido de secuestro, por lo que este hombre fue demorado y el rodado secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.

Seguidamente, cerca de las 03:00, los mencionados efectivos encontrándose de recorrida en calles Mancilla y Quijano, visualizaron a dos sujetos promoviendo desorden en la vía pública, por lo que fueron demorados e identificados dos hombres de 35 y 38 años de edad.

En ambos casos, estas personas junto a lo secuestrado fueron trasladados hacia la comisaría Séptima Urbana para continuar con los trámites de rigor.