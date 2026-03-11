Saludo especial por el 29º Aniversario de la 31º Promoción de Oficiales de la Policía de Corrientes

Por tal motivo, desde el Ministerio
de Seguridad y la Jefatura de Policía, hacen llegar un afectuoso y respetuoso
saludo a todos los que integran esta promoción, destacando con especial
reconocimiento la vocación, entrega y profesionalismo que cada uno demuestra
diariamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo al mantenimiento
del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de
todos los correntinos.
En este nuevo aniversario,
se pone de relieve el honor del servicio, la constancia y la dedicación que han
caracterizado el desempeño de esta promoción a lo largo de estos 29 años,
renovando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer la labor que
desarrollan en toda la provincia.