Inicia el segundo plazo para solicitar el plan Corrientes Sostiene Familias

BANCO DE CORRIENTES
Este lunes 16 de marzo inicia el segundo
período para solicitar la refinanciación de deudas con tarjetas de crédito del
Banco de Corrientes (BanCo) destinada a familias, en el marco del programa
Corrientes Sostiene. Esta segunda etapa se extenderá hasta el 16 de abril
inclusive.
A través de este programa, las familias
correntinas podrán refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito a partir de los
$100.000, optando por planes de 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa especial que
implica una reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales.
Las personas interesadas pueden realizar el
trámite de manera simple, llamando al 0800 444 0160 (Contact Center del BanCo)
o al 011 4379 3419 (Servicios Generales Visa) de lunes a viernes, de 9 a 21
horas en el último caso.
Acompañamiento para empresas
Del mismo modo, continúa vigente el plan
“Corrientes Sostiene Empresas”, destinado a compañías y productores que
utilicen el 75% o más de su límite de crédito en cuenta corriente o tarjetas
corporativas, o que presenten dificultades para cumplir con sus obligaciones
crediticias.
Este segmento de clientes podrá acceder a una
refinanciación de hasta el 80% de los saldos en planes de hasta 12 cuotas
fijas, con una tasa especial que reduce 15 puntos respecto de las condiciones
vigentes.
Este tipo de solicitudes deberán tramitarse a
través de las sucursales del BanCo, con su oficial de cuenta habitual.