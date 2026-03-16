lunes, 16 de marzo de 2026

Caballo suelto casi provoca una tragedia en Santo Tomé

Un siniestro vial se registró en las últimas horas en jurisdicción de Santo Tomé donde un vehículo colisionó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada, dejando como saldo un hombre herido y el animal muerto.

De acuerdo con el informe policial, personal de seguridad se dirigió al lugar del hecho, ubicado en la geolocalización, donde el oficial de servicio Jorge Jara se entrevistó con efectivos de la Comisaría de Distrito Tercera de Santo Tomé.

En el sitio trabajó el móvil policial C-863, a cargo del sargento Jorge Riquelme, acompañado por los custodios cabo primero Pablo Nubes, cabo Wilson Gales y cabo Nahir Pugagz, quienes constataron la existencia del accidente.

Según se informó, el vehículo involucrado pertenecería a un integrante de la Prefectura Naval Argentina, identificado como César Adrián Arazenchuk con domicilio en Concepción de las Sierras, provincia de Misiones.

Tras el impacto, el hombre fue trasladado al Hospital "San Juan Bautista" de Santo Tomé para recibir atención médica.

En el lugar también se constató la presencia de un caballo hembra de pelaje tordillo blanco, que habría sido embestido durante el siniestro. Personal de la UESRYE procedió a retirar parte del cuero del animal con el objetivo de identificar una posible marca que permita determinar a su propietario.

Fuente: www.radiodos.com.ar