Caballo suelto casi provoca una tragedia en Santo Tomé

De acuerdo
con el informe policial, personal de seguridad se dirigió al lugar del hecho,
ubicado en la geolocalización, donde el oficial de servicio Jorge Jara se
entrevistó con efectivos de la Comisaría de Distrito Tercera de Santo Tomé.
En el sitio
trabajó el móvil policial C-863, a cargo del sargento Jorge Riquelme,
acompañado por los custodios cabo primero Pablo Nubes, cabo Wilson Gales y cabo
Nahir Pugagz, quienes constataron la existencia del accidente.
Según se
informó, el vehículo involucrado pertenecería a un integrante de la Prefectura
Naval Argentina, identificado como César Adrián Arazenchuk con domicilio en
Concepción de las Sierras, provincia de Misiones.
Tras el
impacto, el hombre fue trasladado al Hospital "San Juan Bautista" de
Santo Tomé para recibir atención médica.
En el lugar
también se constató la presencia de un caballo hembra de pelaje tordillo
blanco, que habría sido embestido durante el siniestro. Personal de la UESRYE
procedió a retirar parte del cuero del animal con el objetivo de identificar
una posible marca que permita determinar a su propietario.
Fuente: www.radiodos.com.ar