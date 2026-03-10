Intentó robar un aire acondicionado de una escuela y terminó preso

Efectivos de la Policía de Corrientes detuvieron a un hombre que intentó sustraer un aire acondicionado de un establecimiento escolar en horas de la madrugada. Tras una llamada de vecinos al 911, los efectivos llegaron cuando estaba retirando los caños del aparato.
El hecho tuvo lugar en la madrugada de hoy, cuando efectivos policiales de la Com isaria Décimo Séptima Urbana, demoró a un hombre que intentó sustraer un aire acondicionado de un establecimiento escolar.
Sobre el hecho, el informe señala que el procedimiento se realizó cerca de las 03:30, tras tomar conocimiento de la situación de que un sujeto se encontraba merodeando un establecimiento educativo en inmediaciones de calles Sara Senz y Ballerini del Barrio Molina Punta.
La información llegó a través del Sistema Integral de Seguridad 911 y ante tal circunstancia los efectivos se dirigieron de manera inmediata al lugar donde visualizaron al hombre.
El sospechoso, se encontraba retirando los caños de un aire acondicionado, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 28 años de edad.
El hombre fue trasladado a la citada dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, continuándose además con las diligencias de rigor.