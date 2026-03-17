martes, 17 de marzo de 2026

La Policía demoró a un hombre que transportaba carne vacuna sin documentación

RIACHUELO
En horas de la tarde de ayer, alrededor de las 17.30 horas, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de capital, realizaron un procedimiento en zona de Riachuelo, donde fue demorado un hombre a bordo de un automóvil que transportaba carne vacuna sin la documentación correspondiente.

El operativo se realizó sobre la Ruta Provincial 3, cuando realizando sus labores de prevención, en inmediaciones de la zona de Cañada Quiroz, los efectivos observaron a un hombre cargando aparentemente productos cárnicos en el baúl de un automóvil. Tras realizar un seguimiento preventivo, el vehículo fue interceptado a pocos metros en dirección a la Ruta Nacional 12.

Al inspeccionar el rodado, los policías constataron que en el baúl se transportaban distintos cortes de un animal vacuno recientemente faenado, sin contar el conductor con documentación que acreditara su procedencia, motivo por el cual se procedió a su demora y al secuestro del vehículo y de la carne.

Por disposición del fiscal interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por presunta infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino.

Posteriormente, y con autorización judicial, se llevó adelante un allanamiento en un domicilio vinculado a la causa, donde se secuestraron elementos que presumiblemente habrían sido utilizados para la faena clandestina, continuándose con las diligencias que corresponden.