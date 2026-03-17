La Policía demoró a un hombre que transportaba carne vacuna sin documentación

El operativo se realizó sobre la Ruta Provincial 3, cuando
realizando sus labores de prevención, en inmediaciones de la zona de Cañada
Quiroz, los efectivos observaron a un hombre cargando aparentemente productos
cárnicos en el baúl de un automóvil. Tras realizar un seguimiento preventivo,
el vehículo fue interceptado a pocos metros en dirección a la Ruta Nacional 12.
Al inspeccionar el rodado, los policías constataron
que en el baúl se transportaban distintos cortes de un animal vacuno
recientemente faenado, sin contar el conductor con documentación que acreditara
su procedencia, motivo por el cual se procedió a su demora y al secuestro del
vehículo y de la carne.
Por disposición del fiscal interviniente, se
iniciaron actuaciones judiciales de oficio por presunta infracción al Artículo
206 del Código Penal Argentino.
Posteriormente, y con autorización judicial, se
llevó adelante un allanamiento en un domicilio vinculado a la causa, donde se
secuestraron elementos que presumiblemente habrían sido utilizados para la
faena clandestina, continuándose con las diligencias que corresponden.