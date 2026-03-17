martes, 17 de marzo de 2026

La Policía recuperó un costoso celular recientemente sustraído, hay dos demorados

En horas de la tarde de ayer 16-03-26, efectivos policiales de la Comisaría séptima urbana, en un rápido y eficaz accionar desplegado, permitió recuperar un teléfono celular de alta gama denunciado como sustraído y aprehendieron a dos sujetos, sindicados como presuntos autores.

El ilícito se habría perpetrado en horas de la tarde, cuando fueron alertados que un joven en inmediaciones de calle Magalles y Mendoza, tras ser amedrentado por tres sujetos, le sustrajeron su teléfono celular -marca Iphone 14 pro max-, brindando las características de los mismos.

Tal es así, que de forma inmediata, desplegaron un intenso trabajo de búsqueda, logrando a los pocos minutos, localizar a estos sujetos en cercanías de calle Cabeza de Vaca al 1100, quienes al advertir la presencia policial intentan huir en diferentes direcciones, siendo igualmente alcanzados a los pocos metros, tratándose de dos jóvenes mayores de edad, hallando entre sus pertenencias, el teléfono celular recientemente sustraído.

Los sujetos junto al teléfono recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.