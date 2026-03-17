La Policía recuperó un costoso celular recientemente sustraído, hay dos demorados

El ilícito se habría perpetrado en horas de la
tarde, cuando fueron alertados que un joven en inmediaciones de calle Magalles
y Mendoza, tras ser amedrentado por tres sujetos, le sustrajeron su teléfono
celular -marca Iphone 14 pro max-, brindando las características de los mismos.
Tal es así, que de forma inmediata,
desplegaron un intenso trabajo de búsqueda, logrando a los pocos minutos,
localizar a estos sujetos en cercanías de calle Cabeza de Vaca al 1100, quienes
al advertir la presencia policial intentan huir en diferentes direcciones, siendo
igualmente alcanzados a los pocos metros, tratándose de dos jóvenes mayores de
edad, hallando entre sus pertenencias, el teléfono celular recientemente sustraído.
Los sujetos junto al teléfono recuperado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo
trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites
que corresponden.