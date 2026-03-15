La Policía investiga la muerte de un joven, hay un demorado

Según la información inicial, el hecho se habría
registrado alrededor de las 02:00 horas, por calles Agustin Lara y 130, donde
aparentemente se produjo un altercado entre dos jóvenes de 18 y 26 años de
edad, y por causas que se desconocen resultó lesionado -con algún elemento
contundente- el de 26 años, siendo auxiliado y trasladado hasta el CAPS del
mencionado barrio, donde informaron que a los pocos minutos se produjo su
lamentable deceso.
Por el hecho, y tras las tareas investigativas realizadas,
se logró la demora del presunto autor del hecho, quien fue puesto a disposición
de la justicia, quedando de esta manera esclarecido en supuesto homicidio, llevándose
a cabo las diligencias del caso en la citada comisaria.