domingo, 15 de marzo de 2026

La Policía investiga la muerte de un joven, hay un demorado

En horas de la madrugada de hoy 15-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Cuarta urbana, tomaron conocimiento que en el CAPS del Barrio Dr. Montaña habría ingresado un joven de 26 años de edad, con lesiones en la zona occipital y cervical y que a los pocos minutos se produjo su deceso, aparentemente luego de mantener algún tipo de altercado con otro sujeto.

Según la información inicial, el hecho se habría registrado alrededor de las 02:00 horas, por calles Agustin Lara y 130, donde aparentemente se produjo un altercado entre dos jóvenes de 18 y 26 años de edad, y por causas que se desconocen resultó lesionado -con algún elemento contundente- el de 26 años, siendo auxiliado y trasladado hasta el CAPS del mencionado barrio, donde informaron que a los pocos minutos se produjo su lamentable deceso.

Por el hecho, y tras las tareas investigativas realizadas, se logró la demora del presunto autor del hecho, quien fue puesto a disposición de la justicia, quedando de esta manera esclarecido en supuesto homicidio, llevándose a cabo las diligencias del caso en la citada comisaria.