domingo, 15 de marzo de 2026

Motociclista grave tras un siniestro vial en Ruta 5

En horas de la madrugada de ayer 14-03-26, efectivos policiales dependiente de la comisaría de Vigésimo Segunda urbana tomaron conocimiento que por Ruta Provincial Nº 5 se habría registrado un siniestro vial en el cual aparentemente y por causas que se tratan de establecer habrían colisionado dos motocicletas.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 02:00 horas y tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca Motomel de 110cc- la cual era guiada por un joven de 21 años de edad, quien tenía como acompañante a una mujer -mayor de edad- y aparentemente también habría participado otra motocicleta de la cual se desconocen mayores datos, ya que no se encontraba en el lugar, lo que sería materia de investigación.

A consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta fue trasladado hasta el hospital Escuela de nuestra ciudad, donde tras ser examinado informaron que posee lesiones de carácter graves.

Al respecto en la citada comisaría se llevan a cabo las diligencias del caso.