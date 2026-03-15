Motociclista grave tras un siniestro vial en Ruta 5

Según la
información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las
02:00 horas y tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca Motomel de
110cc- la cual era guiada por un joven de 21 años de edad, quien tenía como
acompañante a una mujer -mayor de edad- y aparentemente también habría
participado otra motocicleta de la cual se desconocen mayores datos, ya que no
se encontraba en el lugar, lo que sería materia de investigación.
A
consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta fue trasladado hasta
el hospital Escuela de nuestra ciudad, donde tras ser examinado informaron que
posee lesiones de carácter graves.
Al
respecto en la citada comisaría se llevan a cabo las diligencias del caso.