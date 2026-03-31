Mburucuyá: Tras allanamiento la Policía recuperó un equino recientemente sustraído

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas, en colaboración la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial en trámite, lograron recuperar un animal equino denunciado como sustraído.
Los distintos trabajos de
investigación posibilitaron a los mencionados policías el diligenciamiento de
una orden de allanamiento, en un inmueble ubicado sobre calle Pedro Ferré de la
localidad de Mburucuyá, si bien durante el procedimiento no se halló al equino
en el lugar, se logró recolectar datos que llevaron a los uniformados en
inmediaciones del barrio Aviación, donde finalmente fue localizado dicho
animal.
El animal fue secuestrado y
trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan con las
diligencias de rigor.