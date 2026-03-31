martes, 31 de marzo de 2026

La Policía secuestró animales porcinos que eran transportados sin la documentación correspondiente

PARAJE RAMONES
Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, en momentos que se encontraban realizando operativos de control vehicular e identificación de personas, secuestraron animales porcinos que eran trasportados sin la documentación correspondientes.

El procedimiento se llevó a cabo sobre Ruta Provincial N°6, en Paraje Ramones de la localidad de San Luis del Palmar, lugar donde los mencionados efectivos detuvieron la marcha de un camión -marca Ford F-350-, conducido por un hombre de 34 años de edad, y tras realizar la inspección de la carga, se constató que transportaban animales porcinos -una chancha y 17 lechones- en un carretón de madera, y los cuales no contaban con la correspondiente guía de traslado.

Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo del rodado, el carretón y los animales, los cuales fueron trasladados hasta el destacamento de la Cuarta Sección Ramones, donde se iniciaron actuaciones por supuesta infracción al Artículo 82 del Código de Faltas vigente.