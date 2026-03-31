La Policía secuestró animales porcinos que eran transportados sin la documentación correspondiente

El procedimiento se llevó a cabo
sobre Ruta Provincial N°6, en Paraje Ramones de la localidad de San Luis del
Palmar, lugar donde los mencionados efectivos detuvieron la marcha de un camión
-marca Ford F-350-, conducido por un hombre de 34 años de edad, y tras realizar
la inspección de la carga, se constató que transportaban animales porcinos -una
chancha y 17 lechones- en un carretón de madera, y los cuales no contaban con
la correspondiente guía de traslado.
Por tal motivo, se procedió al
secuestro preventivo del rodado, el carretón y los animales, los cuales fueron
trasladados hasta el destacamento de la Cuarta Sección Ramones, donde se
iniciaron actuaciones por supuesta infracción al Artículo 82 del Código de
Faltas vigente.