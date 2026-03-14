Murió un bebé y sus padres están graves tras el vuelco de una camioneta en Ruta Nacional 14

Ayer 13-03-26, alrededor de las 11 hs., una nueva tragedia vial se cobró la vida de un bebé de 5 meses, a la altura del kilómetro 361 de la Ruta Nacional 14, en el Paraje Piedritas, cerca de la localidad de Mocoretá.
Fuentes policiales indicaron que el conductor de una camioneta Toyota SW4, de 21 años identificado como Lázaro Costich perdió el control del mando, por causas que aún son materia de investigación. El vehículo, por la velocidad que llevaba salió despedido de la cinta asfáltica para luego volcar sobre la calzada y terminar a la vera de un camino de tierra que atraviesa el corredor justo en ese sector de la geografía.
Después de la brusca maniobra, los tres ocupantes que iban en la cabina fueron derivados de urgencia hacia el hospital de Mocoretá, donde los médicos determinaron el fallecimiento del bebé de 5 meses.