Un camión volcó en Ruta Nacional 12 y el conductor dio positivo en alcoholemia

Un camión volcó en Corrientes a la altura del cruce entre avenida Maipú y Ruta 12. El siniestro ocurrió ayer 13-03-26, a las 6.50 y generó un operativo de prevención por una pérdida de combustible en el vehículo. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia.
El transporte, un semirremolque Scania que llevaba aguas saborizadas, terminó dentro de una zanja al costado de la calzada. Según se informó, se dirigía hacia el interior de la provincia.
El conductor del camión fue asistido en el lugar y luego trasladado para recibir atención médica. En el test registró 1,91 de alcohol en sangre y, según fuentes oficiales, se habría dormido al volante.