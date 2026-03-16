Paso de la Patria: La Policía localizó una camioneta con pedido de secuestro

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de la Patria, en la jornada de ayer 15-03-26, en el marco de tareas preventivas, secuestraron una camioneta que registraba pedido de secuestro.
El procedimiento lo concretaron alrededor de las
11:00 horas, cuando los mencionados policías realizaban recorridas de
prevención de ilícitos por Avenida Prefectura Naval y calle Yapeyú, lugar donde
procedieron a la inspección de una camioneta -marca Toyota- que se encontraba
estacionada en el lugar desde hacía varios días, por lo que tras las
averiguaciones resulto que el vehículo poseía pedido de secuestro,
secuestrándose el mismo bajo las formalidades legales correspondientes.
El rodado fue puesto a disposición de la unidad
fiscal interviniente y trasladado hasta la citada dependencia policial donde se
continúan con las diligencias de rigor.