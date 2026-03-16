Santo Tomé: Mujer lesionada en un siniestro vial

En horas del mediodía del 14 -03-26, efectivos policiales dependiente de la Comisaría de Distrito Segunda de Santo Tomé, tomaron conocimiento que en la intersección de calles Escalada y Roque Seanz Peña, se habría registrado un siniestro vial en el cual aparentemente y por causas que se tratan de establecer habrían colisionado un vehículo y una motocicleta.
Según la información inicial obtenida, el hecho tuvo como protagonistas a un vehículo, el cual era conducido por un hombre de apellido Pawluk -mayor de edad- y una motocicleta 125c.c guiada por una mujer de apellido Ramírez -mayor de edad-, quien tenía como acompañante a una menor de 7 años de edad.
A consecuencia del siniestro, tras las atenciones médicas la menor resulto con lesiones de menor consideración junto con el conductor del vehículo, mientras que la mujer fue derivada hasta el Hospital Escuela de nuestra ciudad capital por poseer lesiones de carácter graves.
Al respecto en la citada comisaría se llevan a cabo las diligencias del caso.