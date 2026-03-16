San Luis del Palmar: Investigan presunta estafa con un auto adulterado y recuperan vehículo entregado como parte de pago

Conforme a las primeras diligencias, el hecho fue advertido cuando una persona adquirió un automóvil -marca Toyota Corolla-, el cual posteriormente fue sometido a verificación policial, detectándose adulteraciones en la documentación y en las numeraciones de chasis y motor, motivo por el cual el rodado fue secuestrado preventivamente.
Asimismo, se estableció que el damnificado había entregado como parte de pago un automóvil -marca Toyota Etios-.
En ese marco, partir de tareas investigativas realizadas por el personal policial, se logró localizar y secuestrar también dicho rodado, el cual había quedado en poder de la persona que realizó la operación.
Tal es así que, con estas diligencias permitió identificar al presunto autor de la maniobra, procediendo al secuestro de ambos rodados, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.