Ituzaingó: Millonaria multa por transportar ganado clandestinamente

El procedimiento se llevó a cabo sobre Ruta Nacional 12 y calle Catorce, donde los efectivos detuvieron tres camiones jaula de doble piso que trasladaban animales vacunos provenientes de un establecimiento rural de Gobernador Virasoro, con destino a la provincia de Santiago del Estero.
Al solicitar la documentación correspondiente, los policías detectaron inconsistencias en las guías de traslado. Ante esta situación, y con autorización de los choferes, se realizó una inspección de la carga que reveló diversas irregularidades: animales con más de una marca, otros sin marca y varios sin caravana identificatoria.
Por disposición del fiscal interviniente, Ramón Eugenio Balbastro, los camiones fueron trasladados a un establecimiento rural de la zona para realizar una revisión más exhaustiva con la intervención de una médica veterinaria policial. Allí, tras el control animal por animal, se confirmaron 18 novillos con diferentes anomalías en su identificacióny cuatro vacas con doble marca .
Si bien no se configuró un delito penal, la situación fue considerada una infracción administrativa grave, por lo que la autoridad rural dispuso la aplicación de una multa millonaria ($6.000.000) y la continuidad de las actuaciones correspondientes
El procedimiento fue documentado con registros fotográficos y fílmicos, y se dio intervención a las autoridades judiciales y policiales competentes.
En el campo dicen que cada marca cuenta una historia… pero cuando las marcas no coinciden, la historia termina en multa.