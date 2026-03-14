San Luis del Palmar: La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

En el marco investigativo relacionado a una causa iniciada por supuesto robo registrado días atrás, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de San Luis del Palmar, con su brigada de investigación, llevaron adelante tareas investigativas, logrando de esta manera finalmente recuperar una motocicleta denunciada como sustraída y aprehender al presunto autor del hecho.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos, en horas de la tarde de ayer 13-03-26 en zonas del Barrio Santa Elena, lugar donde lograron hallar y secuestrar una motocicleta -marca Zanella ZB- la cual coincidiría con la denunciada como sustraída; así también aprendieron a un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho.
La persona aprehendida y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.