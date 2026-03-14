sábado, 14 de marzo de 2026

B° Loma Alta: Secuestran dosis de cocaína, dinero, motopartes y elementos de dudosa procedencia, hay cuatro detenidos y un demorado

En horas de la mañana de hoy 14-03-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos en forma conjunta con el Grupo GTO en el marco investigativo relacionado a un hecho delictivo, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Loma Alta de esta ciudad, lugar donde además de secuestrar elementos relacionados a la causa, hallaron y secuestraron otras de dudosa procedencia, entre ellos moto-partes, dinero en efectivo, dosis de cocaína, celulares entre otros. Por el hecho además aprehendieron a cuatro personas y demoraron a una -todos mayores de edad-.

El procedimiento, lo llevaron a cabo en forma conjunta y coordinada, logrando hallar y secuestrar en la oportunidad elementos que habrían sido denunciados como sustraídos días atrás de una obra en construcción, además por otra parte hallaron y secuestraron un total de 225 dosis de sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente tes orientativo, el cual arrojo positivo para cocaína, también, dos armas de fuego -tumberas de fabricación casera- , elementos de cortes, balanza de precisión, farolas de alumbrado público, dinero en efectivo, una motocicleta -de 110cc- televisores, y otras de las cuales se investigan su procedencia. 

Cabe señalar, que en el lugar además se identificó a cinco personas, quedando cuatro de ellas aprehendidas y una demorada, quienes, junto con los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada Unidad a fin de continuar con las diligencias del caso.