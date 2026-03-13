Tras allanamiento la Policía recuperó dos motocicletas robadas y secuestraron motopartes de dudosa procedencia

En horas de la siesta de ayer 12-03-26, cerca de las 14.30 horas, efectivos policiales de la Unidad especial antiarrebatos, en el marco de un legajo de investigación judicial en trámite, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron dos motocicletas, además de diversas motopartes.
Los distintos trabajos
de investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar una orden de
allanamiento, en ese marco, procedieron al secuestro de dos motocicletas,
además de diversas motopartes, como amortiguadores, partes de motores, cuadros,
tablero entre otros las cuales serán sometidas a las correspondientes pericias
para determinar su origen y establecer si guardan relación con denuncias por
sustracción de moto vehículos registradas.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.