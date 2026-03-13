viernes, 13 de marzo de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche de ayer 12-03-26, efectivos policiales pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por inmediaciones del Barrio Rio Parana, lograron recuperar una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 23:00 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban por calle Cabo de Hornos, lugar donde observaron una motocicleta 110cc en la cual se desplazaban dos personas, quienes al notar la presencia policial se dan a la fuga arrojando el rodado entre las malezas del lugar, por ello se procede al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda modelo BIZ 125cc-, la cual tras realizar las primeras averiguaciones  resulto que la misma registraría pedido de secuestro por parte de la Comisaria Séptima Urbana, ya que habría sido denunciada como sustraída.

Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la Dirección de Investigación criminal donde se continúan con los tramites de rigor.