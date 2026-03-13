La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo
concretaron cerca de las 23:00 horas, cuando los mencionados efectivos se
encontraban por calle Cabo de Hornos, lugar donde observaron una motocicleta
110cc en la cual se desplazaban dos personas, quienes al notar la presencia
policial se dan a la fuga arrojando el rodado entre las malezas del lugar, por
ello se procede al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda modelo
BIZ 125cc-, la cual tras realizar las primeras averiguaciones resulto que la misma registraría pedido de
secuestro por parte de la Comisaria Séptima Urbana, ya que habría sido
denunciada como sustraída.
Al respecto, la
motocicleta fue trasladada hasta la Dirección de Investigación criminal donde
se continúan con los tramites de rigor.