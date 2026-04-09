Demoran a dos jóvenes por realizar maniobras peligrosas en dos motocicletas

Ayer 08-04-26, en horas de la noche, efectivos policiales del GRIM II, procedieron a la identificación y posterior demora de dos jóvenes mayores de edad, quienes se hallaban circulando en dos motocicletas y realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.
Los demorados serian dos mayares de 18 y 19 años de edad, y los rodados secuestrados, una de 70cc marca Corven tipo Dax y otra Zanella ZB de 110 cc.
Las motocicletas secuestradas y las personas demoradas fueron trasladadas hasta a comisaria jurisdiccional Decimo Octava a fin de continuar con las diligencias del caso.