Intensos operativos durante la madrugada, hay varios demorados

Los operativos dieron inicio
alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados, siendo secuestradas cuatro de ellas, además una silleta que se
encontraba abandonada en la vía pública a fin de determinar su procedencia.
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.