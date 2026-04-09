jueves, 9 de abril de 2026

Intensos operativos durante la madrugada, hay varios demorados

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 09-04-26, efectivos Policiales de la Comisaria Octava Urbana, en forma conjunta y coordinada con personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla, G.R.I.M 2 y 4, PAR e Infantería, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados, siendo secuestradas cuatro de ellas, además una silleta que se encontraba abandonada en la vía pública a fin de determinar su procedencia.

Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.