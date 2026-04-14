Demoran a un hombre y recuperan una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos junto a sus pares de la Comisaria Séptima Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se investiga por – supuesto hurto-, tras diversas labores investigativas, lograron recuperar una motocicleta y aprehender a un hombre.
El procedimiento lo concretaron los citados efectivos en inmediaciones de las Avenidas Chacabuco y Ferre, luego de una paciente labor investigativa, acudieron al lugar, donde identificaron a un hombre mayor de edad, quien intentaba comercializar una motocicleta – marca Honda Wave 110cc. la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto poseer un pedido de secuestro activo por encontrarse denunciado como sustraída, procediendo a la aprehensión del mismo.
El aprehendido junto al rodado recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.