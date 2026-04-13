Lomas de Vallejos: Demoran a un motociclista, secuestran una escopeta y un machete

El procedimiento fue concretado alrededor de las 22:00 horas, cuando los citados efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta – marca Guerrero, de 110cc.-, conducida por un hombre de 74 años de edad a quien acompañaba un menor de edad, quienes, entre sus pertenencias llevaban un arma blanca – machete-, una escopeta y dos cartuchos – calibre .28-, de las cuales, no contaban con las documentaciones correspondientes, por lo que, procedieron a la demora del hombre y al secuestro preventivo de lo hallado.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.