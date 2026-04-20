Goya: La Policía desbarató carreras ilegales y demoró a dos personas en operativo rural

El procedimiento lo concretaron
tras tomar conocimiento a través de llamados telefónicos sobre la obstrucción
de la vía pública por la presencia de una gran cantidad de personas, por tal
motivo los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde dicha situación
y al notar la presencia policial gran
parte de los concurrentes emprendieron su huida, en este contexto, se procedió
a la demora de dos personas mayores de edad, uno de ellos sindicado como
organizador del evento y el otro como
propietario de uno de los equinos utilizados.
Al respecto, ambas personas
fueron trasladadas a la citada dependencia, donde se continúan con las
actuaciones judiciales correspondientes, con conocimiento de la unidad fiscal
en turno.