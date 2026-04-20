lunes, 20 de abril de 2026

Goya: La Policía desbarató carreras ilegales y demoró a dos personas en operativo rural

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, tras tomar conocimiento de un ilícito en el Paraje Marucha, lograron desarticular carreras cuadreras y de motocicletas sin la autorización correspondiente.

El procedimiento lo concretaron tras tomar conocimiento a través de llamados telefónicos sobre la obstrucción de la vía pública por la presencia de una gran cantidad de personas, por tal motivo los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde dicha situación y  al notar la presencia policial gran parte de los concurrentes emprendieron su huida, en este contexto, se procedió a la demora de dos personas mayores de edad, uno de ellos sindicado como organizador del evento y el otro como  propietario de uno de los equinos utilizados.

Al respecto, ambas personas fueron trasladadas a la citada dependencia, donde se continúan con las actuaciones judiciales correspondientes, con conocimiento de la unidad fiscal en turno.