Esquina: Detienen a una mujer y recuperan dinero robado recientemente

El procedimiento lo concretaron
luego de tomar conocimiento del accionar delictivo por parte de una mujer quien
habría sustraído dinero efectivo a un hombre en inmediaciones de calles
Belgrano y Av. Mitre de esta ciudad, por lo que ante esta situación, los
mencionado efectivos tras un rápido accionar y tareas de investigativas,
lograron localizar y demorar en la vía pública en el Barrio Hospital, a una
mujer de 28 años de edad, la cual estaría relacionada con el hecho delictivo
que se investiga y además se secuestró en poder de la misma dinero en efectivo,
que habría sido denunciado como sustraído.
Al respecto, la mujer fue
trasladada a la Comisaría de la Mujer y el Menor, quedando a disposición de la
autoridad judicial interviniente, en tanto en la citada comisaria se continúan
con las diligencias de rigor.