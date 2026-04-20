lunes, 20 de abril de 2026

Esquina: Detienen a una mujer y recuperan dinero robado recientemente

Efectivos de la Comisaría Primera de Esquina, en la jornada del pasado 17-04-26, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, lograron hallar y recuperar dinero en efectivo, además la demora de una mujer sindicada como autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento del accionar delictivo por parte de una mujer quien habría sustraído dinero efectivo a un hombre en inmediaciones de calles Belgrano y Av. Mitre de esta ciudad, por lo que ante esta situación, los mencionado efectivos tras un rápido accionar y tareas de investigativas, lograron localizar y demorar en la vía pública en el Barrio Hospital, a una mujer de 28 años de edad, la cual estaría relacionada con el hecho delictivo que se investiga y además se secuestró en poder de la misma dinero en efectivo, que habría sido denunciado como sustraído.

Al respecto, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y el Menor, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto en la citada comisaria se continúan con las diligencias de rigor.