Hay un detenido por el crimen de un productor rural en la Cruz

Segun los datos de fuentes cercanas al caso, el sujeto detenido es apodado "Chancho" y tiene 39 años.
Aunque se investiga el papel que tuvo en el hecho ocurrido el pasado 21 de marzo, el sujeto en cuestión habría sido el encargado de trasladar a los delincuentes hasta el lugar donde ocurrió el crimen.
El jueves pasado, el fiscal Facundo Sotelo imputó al único detenido, quien continuará en esa situación por tiempo indeterminado.
La Defensa del detenido está a cargo del doctor Jorge Barboza, quien eligió no dar aún declaraciones a fin de "no entorpecer el trabajo de la Fiscalía".
Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es la de una "entrega", de gente que sabía que la mañana del robo, el productor había retirado casi $3 millones del banco provincial.
Lo ocurrido
La víctima, de 75 años, fue atacada por al menos tres delincuentes armados en su estancia en el paraje Yurucuá. Le dispararon y lo golpearon delante de su pareja, que fue reducida y permaneció horas encerrada. Los asaltantes robaron dinero y escaparon en la camioneta del hombre. No hay detenidos.