Paso de los Libres: Paseaba a su perro y encontró una granada en la vía pública

El pasado domingo, cerca de las 11, un vecino que paseaba a su perro encontró una granada explosiva en el barrio Caá Guazú, sobre la avenida Jorge Newbery, en Paso de los Libres, y dio aviso a la policía, lo que derivó en un operativo que se extendió durante horas a la espera de personal especializado proveniente de Corrientes.
El artefacto quedó en el lugar bajo resguardo mientras avanzaban las gestiones para la llegada de expertos en explosivos. La espera superó las ocho horas y, durante ese lapso, los vecinos permanecieron en la zona sin que se dispusiera un protocolo de evacuación.
La situación mantuvo en alerta a quienes viven en el sector, ya que el objeto fue hallado en plena vía pública y en un horario de circulación habitual. Hasta la llegada del personal capacitado, el área continuó con presencia de residentes y sin cortes totales.
Fuente: diario Época