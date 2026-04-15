miércoles, 15 de abril de 2026

Intento de femicidio en el B° Lomas del Mirador: Apuñaló a su expareja delante de sus hijos

Una mujer recibió tres puntazos en distintas partes del cuerpo tras el feroz ataque de su expareja que estaba con su actual novio en un intento de femicidio. Ocurrió por calle Zaragoza al 800 en el barrio Lomas del Mirador. La persona herida es madre de dos hijos  de 7 y 4 años que observaron el ataque y pedían a los gritos al padre que deje a su progenitora.  El atacante está prófugo.

Un dramático hecho de violencia de género ocurrió en horas de la mañana en una vivienda ubicada por Zaragoza al 800 del barrio Lomas del Mirador.

Un hombre, que tendría serios problemas de consumo, llegó hasta la casa que ocupa su expareja con la intención de visitar a sus hijos pero se encontró en el lugar con la actual pareja de su ex.

El hombre sacó un arma y la apuñaló tres veces provocándole heridas de consideración.

La intervención del actual novio de la víctima, de nombre Adrián, impidió que el violento continúe con su alocada arremetida.

Todo ocurrió delante de dos pequeños de 7 y 4 años, hijos de la pareja involucrada en el violento suceso, quienes están separados.

"Le dijo que si no era de él, no era de nadie. Le puso el cuchillo en el cuello y los hijos le gritaban que le deje. Le pegué con un palo en la cabeza y ahí la soltó", contó Adrián, que aseveró que el atacante tiene serios problemas de consumo.

Fuente: www.radiodos.com.ar