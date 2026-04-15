Intento de femicidio en el B° Lomas del Mirador: Apuñaló a su expareja delante de sus hijos

Un dramático hecho de violencia de género
ocurrió en horas de la mañana en una vivienda ubicada por Zaragoza al 800 del
barrio Lomas del Mirador.
Un hombre, que tendría serios problemas de
consumo, llegó hasta la casa que ocupa su expareja con la intención de visitar
a sus hijos pero se encontró en el lugar con la actual pareja de su ex.
El hombre sacó un arma y la apuñaló tres veces
provocándole heridas de consideración.
La intervención del actual novio de la víctima,
de nombre Adrián, impidió que el violento continúe con su alocada arremetida.
Todo ocurrió delante de dos pequeños de 7 y 4
años, hijos de la pareja involucrada en el violento suceso, quienes están
separados.
"Le dijo que si no era de él, no era de
nadie. Le puso el cuchillo en el cuello y los hijos le gritaban que le deje. Le
pegué con un palo en la cabeza y ahí la soltó", contó Adrián, que aseveró
que el atacante tiene serios problemas de consumo.
Fuente: www.radiodos.com.ar