La policía recuperó herramientas robadas de una vivienda, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
pasadas las 23:00 horas, luego de tomar conocimiento a través del Sistema
Integral de Seguridad 911, de un presunto hecho delictivo ocurrido en un
domicilio ubicado en inmediaciones de Av. Raúl Alfonsín y Pasaje Juan Gueri de
la sustracción de diversas herramientas y elementos de trabajo que se
encontraban en el patio del inmueble, por lo que ante tal circunstancia y de
forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e
intensificaron los patrullajes por la zona, logrando en cercanías de Av. Raúl
Alfonsín y Ruta Nacional N°12, la demora un hombre mayor de edad, quien, se
desplazaba en una bicicleta, transportando una bolsa que contenía elementos
coincidentes con los denunciados como sustraídos.
El hombre y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.