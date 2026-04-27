lunes, 27 de abril de 2026

La policía recuperó herramientas robadas de una vivienda, hay un demorado

En la noche de ayer 26-04-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar diversas herramientas recientemente sustraídas y demoraron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 23:00 horas, luego de tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, de un presunto hecho delictivo ocurrido en un domicilio ubicado en inmediaciones de Av. Raúl Alfonsín y Pasaje Juan Gueri de la sustracción de diversas herramientas y elementos de trabajo que se encontraban en el patio del inmueble, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando en cercanías de Av. Raúl Alfonsín y Ruta Nacional N°12, la demora un hombre mayor de edad, quien, se desplazaba en una bicicleta, transportando una bolsa que contenía elementos coincidentes con los denunciados como sustraídos.

El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.