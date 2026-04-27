lunes, 27 de abril de 2026

La Policía demoró a dos personas por arrojar residuos en la vía pública

En horas de la tarde de ayer 26-04-26, efectivos policiales de la División Canes detectó a una camioneta que se encontraba arrojando residuos en un sector descampado ubicado sobre calle Teniente C.A. Benítez, a unos 600 metros del predio de dicha dependencia.

Ante esta situación, se dirigieron de inmediato al lugar logrando identificar a dos hombres –mayores de edad- que se encontraban a bordo del rodado –marca Toyota Hilux-, quienes al advertir la presencia policial intentaron retirarse del sitio. Asimismo, se constató que en la caja del vehículo aún transportaban materiales que no habían alcanzado a arrojar.

Seguidamente, se dio intervención a las autoridades correspondientes y, con la colaboración de la jurisdicción, se procedió a la demora de ambas personas y al secuestro preventivo del vehículo involucrado.

Las personas fueron trasladadas a la Comisaría Novena Capital, donde se continúan con las actuaciones de rigor que corresponden.