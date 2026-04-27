La Policía demoró a dos personas por arrojar residuos en la vía pública

En horas de la tarde de ayer
26-04-26, efectivos policiales de la División Canes detectó a una camioneta que
se encontraba arrojando residuos en un sector descampado ubicado sobre calle
Teniente C.A. Benítez, a unos 600 metros del predio de dicha dependencia.
Ante esta situación, se
dirigieron de inmediato al lugar logrando identificar a dos hombres –mayores de
edad- que se encontraban a bordo del rodado –marca Toyota Hilux-, quienes al
advertir la presencia policial intentaron retirarse del sitio. Asimismo, se
constató que en la caja del vehículo aún transportaban materiales que no habían
alcanzado a arrojar.
Seguidamente, se dio intervención
a las autoridades correspondientes y, con la colaboración de la jurisdicción,
se procedió a la demora de ambas personas y al secuestro preventivo del
vehículo involucrado.
Las personas fueron trasladadas a
la Comisaría Novena Capital, donde se continúan con las actuaciones de rigor
que corresponden.