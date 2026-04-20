La Policía recuperó una notebook y elementos robados recientemente

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos, luego de tomar conocimiento del ilícito ocurrido en un
inmueble ubicado por calle Sicilia al 4.000 aproximadamente, donde personas de
identidades desconocidas habrían ingresado y sustraído varios elementos, por lo
que, al respecto realizaron una minuciosa labor investigativa y encontrándose
de recorridas por Avenida Costanera Norte y calle Sicilia, observaron a dos
personas, quienes al notar la presencia policial, emprenden su huida, siendo
demoradas metros adelante, resultando ser dos hombres mayores de edad, quienes
llevaban en su poder una mochila, conteniendo en su interior una notebook y su
cargador – marca Acer-, un vaso térmico – marca Stanley- y un alargue de 3mts.,
siendo secuestrados preventivamente.
Posteriormente y continuando con
la línea investigativa, se logró determinar que los objetos secuestrados
resultaron ser los denunciados como sustraídos, por lo que junto con los
demorados fueron puestos a disposición
de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con
los tramites de rigor.