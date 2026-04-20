lunes, 20 de abril de 2026

La Policía recuperó una notebook y elementos robados recientemente

En la jornada de hoy 20-04-26, efectivos policiales de la Comisaria 9na. Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones y en relación a un hecho delictivo que se investiga por – supuesto hurto agravado-, tras realizar diversas tareas investigativas, lograron recuperar varias cosas vinculadas al hecho, además, demoraron a dos personas.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, luego de tomar conocimiento del ilícito ocurrido en un inmueble ubicado por calle Sicilia al 4.000 aproximadamente, donde personas de identidades desconocidas habrían ingresado y sustraído varios elementos, por lo que, al respecto realizaron una minuciosa labor investigativa y encontrándose de recorridas por Avenida Costanera Norte y calle Sicilia, observaron a dos personas, quienes al notar la presencia policial, emprenden su huida, siendo demoradas metros adelante, resultando ser dos hombres mayores de edad, quienes llevaban en su poder una mochila, conteniendo en su interior una notebook y su cargador – marca Acer-, un vaso térmico – marca Stanley- y un alargue de 3mts., siendo secuestrados preventivamente.

Posteriormente y continuando con la línea investigativa, se logró determinar que los objetos secuestrados resultaron ser los denunciados como sustraídos, por lo que junto con los demorados   fueron puestos a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.