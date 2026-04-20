Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme iniciaron la 126° Peregrinación de los tres pueblos a Itatí

EXITOSO OPERATIVO POLICIAL
La tradicional peregrinación de los tres pueblos a Itatí dio inicio bajo una intensa lluvia. En la mañana de hoy lunes 20-04-26, a las 9 desde la parroquia de Santa Ana de los Guácaras. Mañana se sumarán las otras dos comunidades para llegar este martes 21-04-26 a las 16:30 a los pies de María.
Con un amplio dispositivo policial, los feligreses marcharon hacia la basílica utilizando como vías de
desplazamiento las rutas provinciales número 43, 6 y 89, como así también, la
Ruta Nacional Nº12; ocuparán para tal fin la media calzada derecha, quedando la
otra media calzada y banquina para la circulación vehicular y el desplazamiento
que se realiza en forma lenta. Desde la organización destacaron el exitoso
operativo policial.
Para la jornada de mañana martes 21
de abril, desde las 8:30, esperarán la llegada de los promeseros de Paso de la
Patria y San Cosme para caminar todos juntos a los pies de María, donde estiman
la llegada a Itatí a las 16:30 hs.