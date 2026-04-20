lunes, 20 de abril de 2026

Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme iniciaron la 126° Peregrinación de los tres pueblos a Itatí

EXITOSO OPERATIVO POLICIAL
La tradicional peregrinación de los tres pueblos a Itatí dio inicio bajo una intensa lluvia. En la mañana de hoy lunes 20-04-26, a las 9 desde la parroquia de Santa Ana de los Guácaras. Mañana se sumarán las otras dos comunidades para llegar este martes 21-04-26 a las 16:30 a los pies de María.

Con un amplio dispositivo policial, los feligreses marcharon hacia la basílica utilizando como vías de desplazamiento las rutas provinciales número 43, 6 y 89, como así también, la Ruta Nacional Nº12; ocuparán para tal fin la media calzada derecha, quedando la otra media calzada y banquina para la circulación vehicular y el desplazamiento que se realiza en forma lenta. Desde la organización destacaron el exitoso operativo policial.

Para la jornada de mañana martes 21 de abril, desde las 8:30, esperarán la llegada de los promeseros de Paso de la Patria y San Cosme para caminar todos juntos a los pies de María, donde estiman la llegada a Itatí a las 16:30 hs.